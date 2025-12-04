Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigado un conductor ebrio al estrellarse contra una farola

El joven de 21 años triplicaba la tasa máxima de alcohol permitida y circulaba a una velocidad excesiva

El coche estrellado contra una farola, el domingo, en la calle Cardenal Rosell de Palma.

El coche estrellado contra una farola, el domingo, en la calle Cardenal Rosell de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un joven conductor de 21 años, de nacionalidad española, triplicaba el máximo de alcohol permitido y circulaba a una velocidad excesiva antes de estrellarse contra una farola en Palma. Agentes de la Policía Local le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron la noche el pasado domingo en la calle Cardenal Rosell de Palma. Una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma fue movilizada tras tener constancia de que había ocurrido un accidente de tráfico. Cuando los agentes llegaron al lugar, se toparon con que un coche se había estrellado contra una farola.

Los policías realizaron una reconstrucción del siniestro y concluyeron que el conductor del coche había perdido el control del coche. La causa era que circulaba a una velocidad inadecuada. Además, los agentes apreciaron que el joven presentaba síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas. La prueba de alcoholemia confirmó por completo estas sospechas. El test dio un resultado de 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone superar el triple del máximo permitido.

Delito contra la seguridad vial

Después de estas pesquisas y obtener estos datos sobre su estado de embriaguez, los agentes de la Policía Local de Palma informaron al conductor de que se encontraba investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. Posteriormente, el atestado fue remitido al juzgado de guardia.

