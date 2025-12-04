Un falso "Ángel del Infierno" se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa

Un impostor que decía ser un "Ángel del Infierno" estuvo con varias mujeres durante varias horas en un prostíbulo de Palma e intentó irse sin pagar más de 1.000 euros. Además, este individuo exigió a los regentes del burdel que le pagaran 30.000 euros por una supuesta deuda con la banda. Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles a este individuo, de nacionalidad española, por un presunto delito de extorsión.

El hombre se presentó en un piso de Palma. Después de contratar varios servicios sexuales por valor de más de 1.000 euros, les amenazó. El sujeto se presentó como un supuesto miembro de la banda motera "Los Ángeles del Infierno". A continuación les exigió el pago de una suma de 30.000 euros alegando que esas actividades en ese piso no podían llevarse a cabo sin la autorización previa de su supuesta organización.

Agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Una de las víctimas les explicó que este hombre se identificó como miembro de "Los Ángeles del Infierno". A continuación le amenazó con graves consecuencias si no se cumplían con sus exigencias. Estas eran que debían pagarle para seguir prestando esos servicios sexuales. Además, le ordeno que le entregara su documentación al día siguiente para mantenerla bajo control. La mujer aseguró que estaba atemorizada y creía que este individuo regresaría para cobrar esta suma, que les exigía.

Agresivo

Por su parte, otra mujer que fue víctima de esta presunta extorsión confirmó la versión de la anterior. Esta indicó que este individuo permaneció varias horas en el piso después de contratar los servicios sexuales y se negó a abonar el servicio, que ascendía a más de 1.000 euros. Cuando le reclamaron esta cantidad, se tornó agresivo. En ese preciso instante se identificó como supuesto miembro de "Los Ángeles del Infierno". Les advirtió de que, para ejercer su actividad, tenían que pagar una tasa a la banda cuya suma ascendía a dichos 30.000 euros en concepto de multa. También les ordenó que le entregaran su pasaporte para tenerlas controladas.

A tenor de estas denuncias, agentes del Grupo I de la UCRIF de la Policía Nacional identificaron y localizaron a este individuo. A continuación fue detenido por un presunto delito de extorsión.