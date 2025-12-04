Hallan muerto en Valldemossa al hombre de 62 años desaparecido desde el martes

El cuerpo de Antonio Juan R.M., de 62 años, desaparecido desde la noche del pasado martes en Valldemossa, ha sido encontrado este jueves abajo del mirador de na Torta. Una intensa búsqueda de este hombre se había desplegado desde el pasado martes en la que habían participado agentes de la Policía Local de Valldemossa, Guardia Civil, Bombers de Mallorca e incluso vecinos de la localidad. Finalmente, el helicóptero de los bomberos ha oteado el cadáver.

El fallecido desapareció la noche del pasado martes en Valldemossa. Sobre las 22.30 condujo su vehículo, un Toyota Yaris de color blanco y lo dejó aparcado en el pueblo. En esos momentos vestía una sudadera gris, un pantalón del mismo color y una gorra. Una tímida búsqueda se inició en esos momentos, pero la completa ausencia de luz y la falta de referencias para emprender el rastreo hicieron que cesara pronto.

Con la llegada de la luz solar del miércoles, las tareas para la localización de este hombre se reanudaron con bríos renovados. Un contingente de agentes de la Policía Local de Valldemossa, Guardia Civil y Bombers de Mallorca, junto a algunos vecinos del pueblo, se movilizaron en busca del desaparecido. No obstante la jornada resultó infructuosa.

Divisado desde el helicóptero

A primera hora de este jueves, se ha retomado la búsqueda de este hombre desaparecido en Valldemossa. La intervención del helicóptero de Bombers de Mallorca ha sido determinante. Estos han divisado la presencia del cuerpo de una persona ataviada ¡como el desaparecido abajo del mirador de na Torta. El hallazgo se ha comunicado a la Guardia Civil y estos a su vez lo han hecho saber al Juzgado de guardia, que ha ordenado el levantamiento del cadáver.