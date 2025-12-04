Abandona a su perro en Menorca atado con una cadena, sin comida y rodeado de basura
Agentes del Seprona de la Guardia Civil han investigado al dueño por abandono de animal doméstico
Atado con una cadena, sin comida, con una delgadez extrema y rodeado de basura. En estas lamentables condiciones fue encontrado un perro en una finca de es Mercadal, en Menorca. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han investigado a su dueño por un presunto delito de abandono de animal doméstico.
Los hechos se remontan al pasado 24 de noviembre. Miembros de una protectora de animales denunciaron a la Guardia Civil la presencia de un perro en pésimas condiciones higiénico sanitarias en la zona de playa s'Era, en es Mercadal.
Cuando los efectivos del Seprona se personaron en el lugar señalado, se encontraron a este can mestizo en unas lamentables condiciones. El animal presentaba una delgadez extrema, estaba rodeado de basura y entre numerosos objetos peligrosos y cortantes.
Trasladado al veterinario
A continuación los agentes realizaron gestiones para la retirada del animal y su traslado a una clínica veterinaria. El perro permanece bajo custodia del Ayuntamiento de es Mercadal. Mientras que su dueño ha sido investigado por un presunto delito de abandono de animal doméstico.
