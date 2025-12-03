La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
La adolescente estaba en casa con su padre, que no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que ya era tarde: cuando la sacó ya había fallecido
La menor de quince años que falleció ayer por la noche asfixiada entre las rejas de la ventana de su casa, en Palma, sacó la cabeza para ver si venía su madre, según la investigación. El padre estaba en casa con ella, pero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que ya era tarde. Cuando la rescató, ya había fallecido. La Policía Nacional llevó a cabo una investigación y concluyó que se trató de un accidente.
Los hechos ocurrieron a las nueve de la noche de ayer martes, en el domicilio de la familia, en la barriada de Pere Garau. La chica, de quince años, estaba en el domicilio con su padre. Según los primeros indicios sacó la cabeza por la reja de la ventana del salón para ver si venía su madre y quedó atrapada. Falleció asfixiada.
El padre no se dio cuenta de lo que pasaba hasta que era tarde. Cuando vio a la menor la rescató y avisó a emergencias. Al lugar se desplazó una ambulancia pero los sanitarios no pudieron hacer nada por la menor. La Policía Nacional llevó a cabo una investigación y concluyó que se había tratado de un accidente.
