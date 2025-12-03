Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre

La adolescente estaba en casa con su padre, que no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que ya era tarde: cuando la sacó ya había fallecido

Agentes de la Policía Nacional en Palma.

Agentes de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Marcos Ollés

Xavier Peris

Palma

La menor de quince años que falleció ayer por la noche asfixiada entre las rejas de la ventana de su casa, en Palma, sacó la cabeza para ver si venía su madre, según la investigación. El padre estaba en casa con ella, pero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que ya era tarde. Cuando la rescató, ya había fallecido. La Policía Nacional llevó a cabo una investigación y concluyó que se trató de un accidente.

Los hechos ocurrieron a las nueve de la noche de ayer martes, en el domicilio de la familia, en la barriada de Pere Garau. La chica, de quince años, estaba en el domicilio con su padre. Según los primeros indicios sacó la cabeza por la reja de la ventana del salón para ver si venía su madre y quedó atrapada. Falleció asfixiada.

Noticias relacionadas y más

El padre no se dio cuenta de lo que pasaba hasta que era tarde. Cuando vio a la menor la rescató y avisó a emergencias. Al lugar se desplazó una ambulancia pero los sanitarios no pudieron hacer nada por la menor. La Policía Nacional llevó a cabo una investigación y concluyó que se había tratado de un accidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
  2. Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma
  3. Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
  4. Se vende el piso que todos quieren en Palma de Mallorca: enorme, con jardín privado y a 400 m de la playa
  5. La víctima del intento de asesinato de Costitx recibió más de treinta puñaladas
  6. 250 aspirantes se presentaron al proceso de selección para ser chófer de Prohens en 2023
  7. Página no encontrada - Diario de Mallorca
  8. Estas son las tres mejores pizzas de Baleares

La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre

La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre

La conductora que causó un accidente mortal en Alcúdia mintió cuando dijo que quien manejaba el coche era el fallecido

La conductora que causó un accidente mortal en Alcúdia mintió cuando dijo que quien manejaba el coche era el fallecido

Condenado a seis años de cárcel por colarse en casa de una mujer y desfigurarle la cara con una espátula en Palma

Investigado un funcionario del Ayuntamiento de Manacor por filtrar datos en un falso ataque informático

Investigado un funcionario del Ayuntamiento de Manacor por filtrar datos en un falso ataque informático

Detenido en Palma por una orden de prisión tras pelearse con un hombre porque no le dio limosna

Detenido en Palma por una orden de prisión tras pelearse con un hombre porque no le dio limosna

Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma

Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma

Dos detenidos por introducir grandes partidas de droga en Mallorca oculta en camiones

Dos detenidos por introducir grandes partidas de droga en Mallorca oculta en camiones

Localizado en buen estado el hombre desaparecido en Playa de Palma

Localizado en buen estado el hombre desaparecido en Playa de Palma
Tracking Pixel Contents