Localizado en buen estado el hombre desaparecido en Playa de Palma

Arnold Jung, desaparecido en Playa de Palma / Emergencias 112

EP

Emergencias 112 de Baleares ha informado este miércoles que el hombre de 70 años con demencia senil que se buscaba desde el pasado lunes ha sido localizado en buen estado.

El hombre, según la información facilitada por el servicio de emergencias, es de nacionalidad alemana y llevaba desaparecido unos tres días. Fue visto por última vez en la zona de Las Maravillas, en Playa de Palma.

