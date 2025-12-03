Investigado un funcionario del Ayuntamiento de Manacor por filtrar datos en un falso ataque informático

Agentes de la Policía Nacional han tomado declaración como investigado a un funcionario del Ayuntamiento de Manacor por haber difundido una serie de documentos con datos personales en lo que inicialmente parecía un ataque informático, algo que ha sido descartado por los investigadores.

Según informa la Policía Nacional, el pasado mes de septiembre se tuvo conocimiento de que supuestamente un hacker había conseguido acceder al sistema informático del Ayuntamiento de Manacor, descubriendo un documento con 160 demandas judiciales presentadas contra el Ayuntamiento. Los documentos habían salido a la luz y recogían todos los datos de identidad de los demandantes, así como todos los datos de los procedimientos en cuestión.

Tras tener conocimiento de los hechos, desde el Ayuntamiento de Manacor presentaron una denuncia por el supuesto acceso indebido a su sistema informático y la publicación de los datos reservados. Expertos informáticos de la Brigada Local de Policía Judicial abrió una investigación que se ha prolongado varias semanas, y que ha pemitido confirmar que ningún hacker había atacado el sistema informático del Consistorio.

Los agentes analizaron todos los accesos informáticos que se habían realizado a los documentos concretos en los que estaban los datos publicados descartando un acceso externo a los mismos vía telemática, por lo que la investigación se centró en el ámbito del propio Ayuntamiento.

Todas las pesquisas permitieron centrar las sospechas en un funcionario, el cual supuestamente accedió a los documentos, se los descargó y posteriormente los pasó a un tercero.

Finalmente, a finales de la pasada semana, dicho funcionario fue citado en la Comisaría para declarar y se le informó de los hechos que se le imputan.

Toda la investigación se comunicó a la Autoridad Judicial y, por el momento, se continuará con la instrucción de la causa para el total esclarecimiento de los hechos.