Dos detenidos por introducir grandes partidas de droga en Mallorca oculta en camiones

Agentes de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Palma han detenido a dos hombres que presuntamente introducían grandes partidas de droga en la isla. Uno de ellos es un camionero, que presuntamente traía los estupefacientes ocultos entre la carga legal de su vehículo. Los investigadores han intervenido en la operación más de 150 kilos de diferentes sustancias, como cocaína, hachís y marihuana.

La investigación, realizada por los agentes del organismo dependiente de la Agencia Tributaria, se inició en mayo de 2025, centrada en un ciudadano español, vecino de Llucmajor, y sobre el que existían indicios de su implicación en el narcotráfico. Posteriormente los investigadores lograron identificar a un camionero polaco de 56 años, residente en Valencia, como el responsable de introducir la sustancia estupefaciente en la isla.

Las pesquisas determinaron que la introducción de la droga se llevaba a cabo empleando camiones que realizaban habitualmente el trayecto en ferry de Valencia a Palma para trater mercancías. Una vez en la isla, el vecino de Llucmajor recibía la mercancía ilícita y la redistribuía entre diversos contactos que, a nivel inferior, operaban en Mallorca para su venta en diferentes puntos de la isla.

El dispositivo culminó a finales de octubre cuando los agentes observaron el traspaso de estupefacientes entre ambos individuos en un polígono industrial de Mallorca, momento en el que se procedió a su detención. Los detenidos, responsables de la introducción, distribución y venta de hachís en Mallorca, formaban parte de un grupo criminal estructurado.

Posteriormente, tras la práctica de varias entradas y registros en localizaciones relacionadas con los investigados, se hallaron almacenadas más partidas de la sustancia estupefaciente introducida que aún no habían sido distribuidas.

En total se han intervenido más de 140 kilos de hachís, cuatro kilos de marihuana, ocho kilos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo, cantidad vinculada a la actividad de tráfico de drogas desarrollada. Además, fueron incautados varios vehículos, uno de ellos de alta gama.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.