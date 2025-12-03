Detenido en Palma por una orden de prisión tras pelearse con un hombre porque no le dio limosna

Una patrulla de la Policía Local de Palma arrestó el pasado sábado a un español de 46 años que tenía una orden de detención e ingreso en prisión, tras identificarle después de pelearse con un hombre en plena calle Sant Miquel, en el centro de la ciudad, porque no le dio limosna.

El incidente, según informa la Policía, ocurrió sobre las siete de la tarde del pasado sábado, 29 de noviembre. Una patrulla de la Unidad Motorizada (Umot) que realizaba un servicio de vigilancia en la plaza Porta Pintada observó una pelea entre dos hombres e intervino para separarlos. Según manifestó la víctima, el incidente se inició minutos antes en un bar de la calle Olmos, cuando el detenido se acercó a su mesa para pedir dinero y, ante la negativa, comenzó a insultarlo. Posteriormente, al volver a cruzarse con él en la calle, reanudó los hostigamientos, lo que desembocó en la pelea.

Por su parte, el detenido ofreció una explicación diferente: manifestó que iba profiriendo insultos en voz alta por la vía pública "porque estaba enfadado y tiene problemas psicológicos", aunque no iban dirigidos contra nadie, pero que el otro hombre se lo había tomado como algo personal.

Aunque ninguna de las partes quiso denunciar la agresión, al realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que sobre el hombre de 46 años constaba una requisitoria de detención e ingreso en prisión por un quebrantamiento de condena.

Por este motivo, fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.