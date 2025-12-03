La conductora que causó un accidente mortal en Alcúdia mintió cuando dijo que quien manejaba el coche era el fallecido

Una investigación de la Guardia Civil de Tráfico ha concluido que una mujer que sufrió graves heridas en un accidente ocurrido en Alcúdia el 15 de noviembre mintió cuando dijo que quien conducía el coche era su acompañante, que falleció en el siniestro. Los agentes, tras recopilar numerosos datos, consideran que era ella quien manejaba el vehículo y que entró en contradirección en una rotonda, lo que provocó la colisión frontal. Le imputan un delito de homicidio imprudente y otros tres de lesiones.

El siniestro ocurrió el pasado 15 de noviembre en una rotonda de la carretera Ma-3460, a la altura del punto kilométrico 0’3, en Alcúdia. Se trató de una colisión frontal entre dos vehículos. Una persona falleció y cuatro sufrieron heridas de gravedad. En el turismo responsable viajaban dos personas, un varón de 53 años que resultó fallecido y una mujer de 29 años, herida de gravedad, ambos de nacionalidad neerlandesa.

La mujer afirmó que el conductor era el hombre fallecido, sin que existieran testigos que hubieran observado tal extremo. El Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil de Tráfico, llevó a cabo una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Los agentes realizaron una minuciosa inspección de los indicios y vestigios que pudieron ocasionar el siniestro vial, así como de las lesiones sufridas por los ocupantes, recabadas por el médico forense. Finalmente concluyeron que la persona que realmente conducía el turismo responsable del siniestro vial no era el hombre que finalmente resultó fallecido, sino la mujer que lo acompañaba.

Como consecuencia del esclarecimiento del accidente se le ha imputado a la conductora un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave y tres supuestos delitos de lesiones por imprudencia grave, que pueden llevar aparejadas penas de prisión de uno a cuatro años, y privación del derecho a conducir hasta seis años.