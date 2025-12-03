Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma

Una chica de quince años falleció anoche en su domicilio de Palma asfixiada al sacar la cabeza por la reja de una ventana y quedar atrapada. En el domicilio había varios familiares, que no se dieron cuenta de lo que ocurría hasta que fue demasiado tarde. Tras dar aviso a emergencias, la dotación sanitaria solo pudo certificar la defunción de la víctima. La Policía Nacional abrió un investigación y concluyó que la muerte había sido accidental.

Los hechos, según informan fuentes policiales, ocurrieron anoche, sobre las nueve y media, en un domicilio de Palma. La víctima, una chica de quince años, sacó la cabeza por entre los barrotes de la reja de una ventana de su domicilio y no pudo sacarla. La presión de los barrotes le provocó la asfixia hasta la muerte.

En el domicilio había varios familiares que en un primer momento no se dieron cuenta de lo que ocurría. Cuando acudieron en auxilio de la adolescente ya era tarde y había fallecido. De inmediato alertaron a los servicios de emergencia. La dotación de una ambulancia que acudió poco después trató de reanimar a la chica, pero fue inútil. Finalmente solo pudieron certificar su defunción.

Ante las extrañas circunstancias de la muerte, la Policía Nacional movilizó a los agentes del Grupo de Homicidios. Junto a una comisión judicial, los investigadores realizaron una inspección ocular tanto del cadáver como del lugar donde había quedado atrapada. Los policías concluyeron que se había tratado de una muerte accidental. En cualquier caso, está previsto que se le practique la autopsia a la joven fallecida en las próximas horas, lo que permitirá determinar de forma fehaciente las causas de la muerte.

La famiila de la joven se encontraba muy afectada por lo ocurrido.