Piden cárcel por quemar adrede su coche en Palma para cobrar del seguro

La Fiscalía reclama sendas condenas de dos años y tres meses de cárcel para un hombre y su hijo por quemar intencionadamente su coche en Palma para cobrar una indemnización de la compañía aseguradora. El ministerio público les imputa un delito de incendio en bienes propios. Está previsto que el juicio se celebre mañana en la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos ocurrieron en enero de 2021. Según sostiene la Fiscalía, los dos hombres prendieron fuego al vehículo en el aparcamiento del hospital Son Llàtzer, provocando una explosión y un incendio que obligó a intervenir a los bomberos.

Además de presentar una denuncia ante la Policía, asegurando que alguien había pegado fuego al coche, presentaron una reclamación ante la compañía aseguradora con la que tenía concertada una póliza. La empresa les ofreció una compensación de 29.000 euros por los daños, pero los dos sospechosos exigieron 55.000 euros, argumentando que el modelo de coche que se había quemado ya no existía y querían el nuevo.

La investigación de la Policía Nacional reveló que habían sido ellos los autores del incendio, por lo que ambos fueron detenidos y se inició un proceso judicial contra ambos.