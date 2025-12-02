Juicio a siete miembros del clan de La Jesusa por narcotráfico en el poblado de Son Banya

La Fiscalía pide condenas de entre dos y cuatro años y medio de prisión para siete miembros del clan de La Jesusa por vender drogas en varios puntos del poblado de Son Banya en 2019. El juicio debía celebrarse hoy en la Audiencia Provincial de Palma, pero ha sido aplazado sine die a petición del ministerio público porque el máximo responsable de la investigación policial está de baja y no puede comparecer para declarar como testigo.

Los sospechosos fueron detenidos en una redada llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en el poblado en octubre de 2019. Los agentes registraron una decena de chabolas donde, según las pesquisas, se vendían drogas. La operación permitió intervenir diferentes cantidades de cocaína y cannabis, dinero en efectivo, y arrestar a varios miembros del clan de La Jesusa.

La Fiscalía acusa ahora a siete personas de delitos contra la salud pública. Para cinco de los encausados solicita sendas condenas de cuatro años de prisión y multas de hasta 37.000 euros por cabeza, mientras los otros dos procesados se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel. Algunas de las defensas tienen previsto plantear la nulidad de los registros en el poblado de Son Banya para solicitar la absolución.