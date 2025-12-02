Un investigado por la plantación de marihuana y el arsenal en Selva
La Guardia Civil arrestó la semana a una mujer y su hija tras hallar la droga y las armas después de un incendio en la casa
La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 55 años por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, por su presunta implicación en la plantación de marihuana y el arsenal descubierto la semana pasada tras un incendio en un domicilio de Selva.
El pasado lunes día 24 de noviembre se producía un incendio en un domicilio de Selva, al que acudieron los bomberos para su extinción, así como varias patrullas la Guardia Civil y Policía Local. Una vez extinguido, observaron en el interior de la casa una plantación de marihuana.
Ese día la Guardia Civil detuvo a dos mujeres madre e hija de 41 y 18 años, residentes en el domicilio, tras llevar a cabo una inspección y registro de
la casa y la finca en donde se ubicaba, en la que se localizó una plantación de marihuana indoor, con instalaciones eléctricas y de ventilación sofisticadas para optimizar el crecimiento de las plantas y evitar que generasen olores, al igual que una sala habilitada como secadero.
Tras la inspección, una vez cuantificado el material, resultó ser el siguiente: 14 kilos de cogollos y hojas de marihuana, 1’1 kilos de anfetaminas, 95 gramos de resina de hachís y 43 frascos de metadona.
Además se incautaron 2 carabinas y 1 pistola, 14 armas de aire comprimido, 1 arma simulada, 1 pistola detonadora, 1 ballesta, 2 armas de electrochoque, 2 llaves de pugilato, varias defensas y 850 cartuchos de diferentes calibres, entre otros objetos.
Igualmente se intervinieron 4850 euros y 43 lámparas para el cultivo de marihuana.
