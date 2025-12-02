Un hombre denunciado como desaparecido en Ibiza pasó 18 horas en salones de juego

Agentes de la Guardia Civil de Ibiza encontraron la semana pasada a un hombre, cuya desaparición había sido denunciada por su familia la noche anterior, y descubrieron que se había pasado dieciocho horas en diferentes salones de juego.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, el pasado 28 de noviembre recibieron en Ibiza recibía una denuncia alertando de la desaparición de un hombre de 39 años de edad.

Los familiares explicaban en la denuncia que el desaparecido había salido de casa la noche anterior para extraer dinero de un cajero, pero no había regresado. El hombre no contestaba al teléfono y la familia no había podido ponerse en contacto con él.

Tras la denuncia recibida y la preocupación manifestada por la familia de que le pudiera haber ocurrido un percance grave, guardias civiles del puesto de Sant Antoni de Portmany iniciaron una investigación para localizar al desaparecido.

La Guardia Civil activó todos sus medios disponibles, lo que permitió que varias horas después localizaran al desaparecido en un salon de juegos de la isla. Los agentes descubrieron que esta persona había pasado dieciocho horas seguidas en diferentes establecimientos de juego.