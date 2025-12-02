Desmantelan la banda que instaló las casetas de venta de droga en Son Banya, en Palma

La operación Chanquete, contra una organización de narcotraficantes que controlaba los puestos de venta de droga en la entrada de Son Banya, se ha cerrado con diecisiete detenidos y la intervención de varios kilos de distintas sustancias estupefacientes. La banda contaba incluso con un camión y una excavadora, con los que modificaba la entrada al poblado y construía taludes para dificultad la acción de la Policía. De hecho, los narcos llegaron a instalar una rotonda con una barca, lo que dio pie al nombre de la operación.

La Policía Nacional ha hecho público el balance de la operación Chanquete, desarrollada a lo largo de los últimos dos meses y centrada en una organización que controlaba los puestos de venta en la entrada del poblado de Son Banya. A lo largo de distintas intervenciones policiales se ha detenido a diecisiete personas, se han practicado ocho registros domiciliarios y se han intervenido varios kilos de cocaína, hachís, marihuana, tusi y 2.200 pastillas contra la disfunción eréctil, así como ocho coches de alta gama valorados en 500.000 euros y 100.000 euros en metálico.

Según informa la Policía, la operación es fruto de una larga investigación del Grupo I de Estupefacientes, contra una organización que compraba grandes partidas de droga y las distribuía en distintos puntos de la isla. Su centro estaba en Son Banya, donde los narcos llegaron a instalar vistosas casetas y abrieron caminos de acceso, incluso con una rotonda.

El Vito es trasladado a la Jefatura de Policía tras ser detenido el pasado 16 de octubre. / GUILLEM BOSCH

Entre las intervenciones realizadas destaca la detención de El Vito, considerado uno de los responsables de la organización. En otra intervención, el 16 de octubre agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma irrumpieron en Son Banya, registraron varias de las casetas instaladas para vender droga y las desmantelaron, ya que habían sido construidas ilegalmente. Los agentes intervinieron un camión y una excavadora que la organización utilizaba para montar las casetas y modificar los accesos al poblado, moviendo grandes cantidades de tierra y construyendo barreras para impedir las redadas policiales.

La Policía traslada el camión intervenido en Son Banya el 18 de noviembre. / B.RAMON

Con esta operación se considera desarticulada una de las principales organizaciones dedicadas a la venta de droga en Balears.

En los dispositivos intervinieron agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), de la Unidad de Intervención Policial (UIP), del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Medios Aéreos, Guías Caninos, y otros grupos de la Policía Judicial.