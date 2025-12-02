Condenado por provocar que un taxi se estrellara y darse a la fuga en Palma

Un hombre fue condenado ayer a un año y nueve meses de prisión por conducir de forma temeraria, provocar un grave accidente de tráfico y darse a la fuga en la carretera de Valldemossa. El acusado, de nacionalidad alemana, iba al volante de un BMW y cerró el paso bruscamente a un taxi, cuya conductora perdió el control y se estrelló contra dos muros de hormigón tras estar a punto de volcar. El procesado huyó del lugar y la víctima tuvo que ser hospitalizada por las graves lesiones sufridas, que le han dejado importantes secuelas. Ayer, en el juicio, reconoció los hechos tras el acuerdo alcanzado entre su abogado y la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron poco antes de la una de la tarde del 25 de agosto de 2023. El procesado circulaba por la carretera de Valldemossa en dirección a Palma en un BMW "con el más absoluto desprecio" a las normas de circulación, según refleja el escrito de acusación de la Fiscalía. El hombre adelantó a un taxi que circulaba correctamente, cambiándose del carril derecho al izquierdo "sorpresivamente" y frenó de forma brusca sin motivo aparente cuando se colocó ante él.

Muros de hormigón

A consecuencia de esta maniobra, la mujer que iba al volante del taxi perdió el control y se estrelló contra el muro de hormigón de la mediana. Estuvo a punto de volcar y salió despedido, cruzando toda la calzada hasta colisionar contra otro muro de hormigón en la parte derecha de la calzada. Pese a la gravedad del accidente, el acusado se dio a la fuga "sin prestar asistencia ni advertir si alguien más podía prestarla".

La taxista sufrió graves lesiones y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde fue intervenida quirúrgicamente. Las heridas padecidas en la espalda le han dejado secuelas que afectan a su vida laboral, ya que no puede permanecer sentada durante largos periodos de tiempo. El taxi sufrió daños muy importantes y fue declarado siniestro total.

El caso quedó en manos del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, que realizaron diversas gestiones. El accidente había quedado grabado por las cámaras de seguridad de la Dirección General de Tráfico, lo que permitió identificar y localizar al conductor del BMW.