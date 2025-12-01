La madre de Malén: «Diez ojos ven más que dos, que se siga investigando»

Cuando están a punto de cumplirse doce años de la desaparición de Malén Ortiz, que contaba entonces con 15 años, la Pinada de Santa Ponça volvió a ayer a ser el escenario donde recordar su ausencia. Natalia Rodríguez, la madre de la entonces adolescente, instó a que no decaiga las pesquisas en torno a su desaparición. «Nos han dicho que hay dos guardias civiles dedicados exclusivamente a tratar de averiguar qué paso con Malén. Pido que se siga investigando, que diez ojos ven más que dos», abundó.

Durante su alocución, Natalia Rodríguez aludió al sentimiento de una madre de Gaza al no saber dónde estaban sus hijos y dijo verse completamente representada. «Tengo el corazón que me quema, como oí decir a una madre palestina, que no encontraba a sus hijos. Me siento plenamente identificada», recalcó.

La madre de Malén también expresó la angustia que le supone el paso del tiempo sin noticias de su hija y los sentimientos que le conllevan su ausencia prolongada durante más de una década. «Son 12 años de aquel maldito 2 de diciembre, 12 años de dolor y de rabia. De tristeza compartida. Son 12 años de silencia que me aturden».

Natalia Rodríguez también repasó el presente año y los pasos que ha dado la investigación de la Guardia Civil. No obstante la madre señaló que en estos casi 12 meses no ha habido avances relevantes en torno el paradero de la adolescente desaparecida en Calvià. «Cuando les preguntamos, siempre nos dicen que hay secreto de sumario», se quejó.

La madre de Malén también expresó ayer públicamente su malestar por algunas noticias que hacían referencia a un individuo, que decía saber dónde se encontraba Malén. «Le preguntamos a la Guardia Civil y nos dijo que lo que este individuo decía se había descartado.

Abrazo con el delegado

A pesar del tiempo transcurrido, la madre de Malén insistió en que no hay día que pase que no hable de su hija. «Hablamos de ti como si estuvieras en la habitación de al lado. Como si nos estuvieras escuchando», puntualizó. Natalia Rodríguez también se preguntó públicamente el paradero de su hija. «¿Dónde estás. Adónde te llevaron?». Al término de su alocución, la madre de Malén mostró ante la concurrencia un tatuaje en el antebrazo izquierdo. «Ahora te veo todos los días», señaló.

Entre los asistentes en la concentración en la Pinada de Santa Ponça se encontraba el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez. De hecho hace 12 años, Rodríguez impartía clase a Malén en el instituto. Natalia y Alfonso Rodriguez se dieron un fuerte abrazo.