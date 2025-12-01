Dos detenidos por robar en el interior de un camión del Ayuntamiento de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a dos jóvenes como presuntos autores de robos en el interior de un coche y de un camión del Ayuntamiento. Los operarios municipales sorprendieron a los delincuentes in fraganti y retuvieron a uno de ellos hasta la llegada de los agentes.

Sobre las once de la noche del pasado martes patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, que realizaba labores de prevención de la delincuencia por la zona centro de la ciudad fueron comisionados por el 091 al barrio del Amanecer donde se habría producido un hurto en el interior de un camión de servicios del Ayuntamiento.

Una vez en el lugar, los agentes fueron requeridos por varios trabajadores de servicios del Ayuntamiento de Palma, que tenían retenido a un joven al que habían sorprendido robando en el interior de la cabina del vehículo. Explicaron que otros dos jóvenes que le acompañaban y que estaban vigilandos se habían escapado a la carrera. Uno de ellos se había llevado una mochila de los empleados, que contenia varios efectos de valor coo unas gafas, unos auriculares inalámbricos y dinero en efectivo.

Los agentes realizaron el cacheo superficial de seguridad al presunto autor, al cual se le intervinieron ocultos entre sus pertenencias, dos dispositivos PDA, 460 euros, unos auriculares, dos baterías portátiles y un teléfono móvil, de los que no pudo justificar su procedencia. El joven quedó detenido.

Poco después los policías arrestaron a otro joven como presunto cómplice de los hechos, al ser identificado por los trabajadores como uno de dos individuos que habían huido con la mochila sustraída. Durante el cacheo le fueron intervenidos 105 euros, un reloj y unos auriculares.

Los dos jóvenes fueron trasladados a dependencias policiales. Mientras los agentes instruían el atestado policial fueron alertados que dos horas antes se había producido un robo con fuerza en el interior de un vehículo aparcado en la zona centro de la ciudad, y que la víctima se encontraba formalizando la denuncia por los hechos.

En su denuncia informaba que había dejado estacionado su vehículo de empresa cerca de la calle Manacor, que personas ajenas aprovecharon para abrir el mismo y sustraer de su interior dos dispositivos PDA valorados en unos 1.000 euros, una cartera con diversa documentación y 460 euros en metálico.

Tras las manifestaciones del denunciante, los agentes comprobaron que los detenidos portaban en el momento de ser interceptados los objetos sustraídos del interior del vehículo, por lo que se les imputó el robo con fuerza anterior. Los objetos intervenidos fueron devueltos a su propietario.