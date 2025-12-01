La criminalidad aumenta un 4,8 % en Baleares de enero a septiembre
Los datos del Ministerio del Interior revelan un aumento del 14 % en los robos con violencia e intimidación en las islas, mientras que los hurtos se incrementaron un 12,5 %
EFE
En los nueve primeros meses de 2025 se han registrado en Baleares 65.884 infracciones penales, lo que representa un aumento interanual de la criminalidad del 4,8 %, casi cinco veces la subida del conjunto de España, que se situó en el 1 %.
Según el último balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, en los primeros tres cuartos de 2025 se han contabilizado dos homicidios dolosos y asesinatos (la mitad que en 2024) y 47 tentativas (un 80 % más).
En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, se ha reducido un 4 % al pasar de 734 a 704, mientras que los robos con violencia e intimidación han aumentado un 14 %, de 1.117 a 1.278.
Los hurtos, las infracciones penales más cuantiosas, ascendieron en los nueve primeros meses del año a 22.024, un 12,5 % más que en el mismo periodo de 2024.
La cibercriminalidad ha crecido casi un 5,9 %, hasta los 10.306 casos, mientras que en el conjunto del país se ha incrementado un 8 %.
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen
- La única pensión de Mallorca, Bellavista, y su dueña, ‘raras avis’
- Los nazis que vivieron entre nosotros
- Es Fangar en venta a 87 millones, una rebaja en la mansión más cara de Mallorca
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Esporles se blinda contra la especulación inmobiliaria y prepara límites al precio de la vivienda
- Fuera de peligro la mujer apuñalada en el cuello por su expareja en Costitx