La criminalidad aumenta un 4,8 % en Baleares de enero a septiembre

En los nueve primeros meses de 2025 se han registrado en Baleares 65.884 infracciones penales, lo que representa un aumento interanual de la criminalidad del 4,8 %, casi cinco veces la subida del conjunto de España, que se situó en el 1 %.

Según el último balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, en los primeros tres cuartos de 2025 se han contabilizado dos homicidios dolosos y asesinatos (la mitad que en 2024) y 47 tentativas (un 80 % más).

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, se ha reducido un 4 % al pasar de 734 a 704, mientras que los robos con violencia e intimidación han aumentado un 14 %, de 1.117 a 1.278.

Los hurtos, las infracciones penales más cuantiosas, ascendieron en los nueve primeros meses del año a 22.024, un 12,5 % más que en el mismo periodo de 2024.

La cibercriminalidad ha crecido casi un 5,9 %, hasta los 10.306 casos, mientras que en el conjunto del país se ha incrementado un 8 %.