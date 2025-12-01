Buscan a un hombre con demencia senil desaparecido en la Playa de Palma
Arnold Jung fue visto por última vez entre los balnearios 9 y 10 de Las Maravillas
EP
Emergencias 112 de Baleares ha alertado de la desaparición de un hombre de 70 años que sufre demencia senil al que se le perdió la pista la madrugada de este lunes en la zona de Las Maravillas, en la Playa de Palma.
El desaparecido, según la información facilitada por el servicio de emergencias, responde al nombre de Arnold Jung y es de nacionalidad alemana.
Mide entre 1,70 y 1,75 metros de altura, es de complexión normal, tiene el cabello y los ojos castaños y en la última vez que fue visto vestía un pantalón marrón y una sudadera gris y naranja.
Al hombre se le perdió la pista la madrugada de este lunes en la zona de Las Maravillas, en la Playa de Palma, concretamente entre los balnearios 9 y 10.
Cualquier información acerca de su paradero se puede poner en conocimiento de los servicios de emergencias a través del teléfono 112.
