La anciana de Son Macià, en Manacor, falleció por causas naturales, según la autopsia

La anciana de unos 90 años que fue hallada sin vida el pasado viernes en su casa de Son Macià, en Manacor, falleció por causas naturales, según se ha confirmado con la práctica de la autopsia. En un primero momento la Policía Nacional llegó a contemplar que hubiera sido víctima de un crimen, ya que el cadáver estaba en el suelo de la cocina, con signos de desorden. Sin embargo, este extremo quedó descartado el mismo viernes tras una inspección ocular en la casa.

El cadáver de la mujer, de unos 90 años, fue descubierto el viernes al mediodía por su hijo, que acudió a la casa porque no contestaba a las llamadas.

La anciana yacía sin vida en el suelo de la cocina, y a su alrededor había una apariencia de desorden. Esta circunstancia activó las alarmas en la Policía, ante la posibilidad de que hubiera sufrido una muerte violenta, y los agentes del Grupo de Homicidios realizaron una inspección en el lugar. Esa misma tarde ya se confirmó que en la muerte de la mujer no habían participado otras personas.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se le practicó la autopsia. La práctica forense confirmó finalmente que la mujer falleció repentinamente, pero por causas naturales. Al caer al suelo en la cocina pudo haber tirado algunos cacharros y dar la sensación de desorden.