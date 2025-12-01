La Fiscalía pide 13 años de cárcel a un hombre por abusos sexuales a su sobrina en Palma: "Si buscas novio, te mato"

La Fiscalía reclama una condena de 13 años y tres meses de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente varias veces de su sobrina, una niña que tenía 11 años, en Palma. La menor sostiene que el procesado la manoseaba en el domicilio de su abuela, donde coincidían habitualmente, y la amenazó para que no contara nada. “Si buscas novio yo te mato”, le habría dicho. El sospechoso, por su parte, ha negado tajantemente todas las imputaciones durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.

El hombre está acusado de un delito continuado de abuso sexual y otro de lesiones psíquicas, ya que la víctima sufrió un trastorno mental a consecuencia de los hechos, según sostienen la Fiscalía y la acusación particular. El sospechoso, aseguran, se aprovechó de la relación de confianza y superioridad que le unía a su sobrina, hija de una prima hermana suya. La menor y el acusado pernoctaban habitualmente en el domicilio de la bisabuela de ella.

El hombre supuestamente aprovechaba estos encuentros para someter a la niña a tocamientos en sus genitales por debajo de la ropa, episodios que ocurrieron en tres ocasiones entre finales de diciembre de 2021 y principios de enero de 2022. Además, una vez obligó a la niña a ponerse a horcajadas sobre él, para agarrarla por la cintura y frotarse. El hombre le decía a la víctima que si contaba algo él iría a la cárcel y a ella acabaría en un centro de menores. A consecuencia de los abusos sufridos, la menor ha precisado tratamiento psicológico y le han quedado secuelas por estrés postraumático moderado.

En la vista oral se ha reproducido a puerta cerrada la declaración judicial de la menor, en la que detalló los abusos sexuales y acusó a su tío. Su madre, que ha comparecido como testigo, ha contado que la niña relató por primera vez lo sucedido en el colegio y que posteriormente le contó a ella los abusos, por lo que presentó una denuncia. “Me dijo que [el acusado] le ponía una película y le intentaba hacer tocamientos. No lo había contado antes porque le decía que no dijera nada o su madre iba a ir a la cárcel y ella a un centro de menores. Le metía la mano dentro del pantalón, pero no me ha querido dar detalles”, ha señalado la mujer. “Él le decía: ‘si buscas novio yo te mato, no puedes buscar novio’”, ha añadido. Sobre las secuelas, ha apuntado que la menor “tiene manifestaciones de ira y se ducha constantemente, cuatro o cinco veces al día”.

Técnicos del Consell de Mallorca y un médico forense que han tratado a la menor han confirmado que el relato sobre los abusos sexuales sufridos era creíble y que padece secuelas psíquicas.

El procesado, por su parte, ha asegurado que “nunca” ha sometido a su sobrina a tocamientos. En su declaración, asistido por una intérprete de signos por la grave discapacidad auditiva que padece, ha apuntado que no sabe por qué la menor le acusa de los abusos. "Era como mi hermana", ha señalado. A preguntas de su abogada, ha apuntado que existe un conflicto familiar desde que murió su padre en 2019. Además, ha asegurado que nunca estaba a solas con la menor.