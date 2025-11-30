Saquean una vivienda de Palma y agreden a sus ocupantes por la muerte de su perro a a mujer que lo cuidaba
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, un español, un colombiano y un camerunés por un presunto delito de robo con violencia
La muerte de un perro, al que le habían encomendado su cuidado, fue utilizada por tres individuos para asaltar una vivienda y saquearla y agredir a sus moradores. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres -un español, un colombiano y un camerunés- como presuntos autores de un delito de robo con violencia.
La investigación partió del Grupo de Atracos de la Policía Nacional a primeros del mes de noviembre. La víctima explicó en la Jefatura de Policía, el pasado 9 de noviembre aceptó quedarse al cuidado del perro de un conocido. Estuvo tres días con el can a cambio de 200 euros. El 10 de noviembre, el primer día que esta mujer se quedó al cuidado del can, este se escapó al abrir la puerta y fue atropellado Murió en el acto.
Entonces, el dueño del perro le reclamó ese mismo día la suma de 500 euros para compensar la pérdida de su mascota. Este le amenazó a la víctima que si no le pagaba le iba a "quemar la casa y el coche". También le dijo que si no ponía su coche a su nombre "lo iba a tirar al mar". El turismo de esta mujer estaba en posesión de este individuo.
Cuando la mujer salió al exterior para comprobar que su coche se encontraba en buen estado, tres individuos aprovecharon para entrar en el domicilio de la víctima. En el interior de la casa había unos amigos de la víctima. Estos fueron agredidos y los asaltantes sustrajeron un portátil, dos relojes y joyas de oro.
Tras tener constancia de lo ocurrido, los investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional realizaron numerosas gestiones para conocer el paradero de estos tres individuos. Una vez localizados, los tres fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia. Los agentes también lograron recuperar loes efectos que estos habían robado y se los devolvieron a su legítima propietaria.
