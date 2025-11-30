Una mujer, herida de gravedad al ser apuñalada por su expareja en Costitx
El presunto agresor, que tenía una orden de alejamiento, se ha autolesionado y permanece ingresado en un hospital custodiado por la Guardia Civil
Una mujer ha resultado herida de gravedad esta madrugada al ser apuñalada por su ex pareja en Costitx. El hombre, que tenía una orden de alejamiento en vigor, se ha autolesionado y ha tendido que ser también trasladado a un hospital, donde permanece custodiado por la Guardia Civil.
Fuentes de la Guardia Civil informan que el intento de homicidio ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de Costitx, donde estaba la víctima. El hombre, que tenía una orden de alejamiento por denuncias anteriores por violencia de género, se presentó en el domicilio y apuñaló a la mujer, que ha sufrido heridas de gravedad.
Tras a agresión el individuo se ha autolesionado, al parecer con la misma arma blanca.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido han acudido al lugar dotaciones sanitarias y patrullas de la Guardia Civil. La víctima se encontraba en estado muy grave. Tanto ella como el presunto agresor han sido hospitalizados.
El hombre permanece ingresado en el hospital en calidad de detenido y custodiado por la Guardia Civil.
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- Muere un ciclista de 83 años al ser arrollado por una furgoneta en Mallorca
- «No será solo Vox, la realidad acabará con el catalán, que se pierde en el uso cotidiano»
- Nace Per Mallorca: una coalición que desafía el eje izquierda-derecha y sitúa 'los intereses de Mallorca en el centro
- Don Telas cumple 40 años de distribución textil: 'Tuvimos el olfato de saber como iba a evolucionar el sector para adaptarnos