Detenido en Palma tras una persecución por el robo en un coche y en un supermercado

Tras una persecución callejera a moto y a pie, agentes de la Policía Local de Palma detuvieron a un joven marroquí de 24 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito leve de hurto en un supermercado.

Los hechos ocurrieron sobre las siete y media de la tarde del pasado 27 de noviembre. Una patrulla de la Unidad Motorizadae la Policía Local de Palma fue comisionada a la calle Maquinaria. Un testigo se encontraba persiguiendo al presunto autor de un robo en un vehículo. Los agentes localizaron a un joven corriendo por la calle Infanta Elisabet, que coincidía con la descripción. Tras una breve persecución a la carrera, lo interceptaron en la calle Infant Ferran.

El joven confesó a los agentes que había sustraído ocho paquetes de jamón serrano de un supermercado cercano. Estos productos los llevaba en la mochila. Poco después, el testigo llegó al lugar y lo identificó como el autor que había roto el cristal de un vehículo y había robado una mochila.

Localizada la dueña

A continuación los agentes comprobaron los daños en el turismo y localizaron a la dueña. Esta era trabajadora del supermercado, que confirmó la sustracción. Se recuperaron tanto la mochila robada del vehículo como los productos del establecimiento, valorados en 32,80 euros. El ladrón fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue traspasado a la Policía Nacional.