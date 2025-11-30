Desmantelan un punto de venta en Palma que vendía droga a menores

Un domicilio del barrio palmesano de es Fortí se había convertido en un activo punto de venta de droga. Entre sus clientes también se encontraban menores de edad. Agentes de la Policía Nacional en Palma desmantelaron el jueves este enclave para el narcotráfico. En el momento de la operación policial, varios adolescentes se acercaron a comprar droga. Entre las sustancias estupefacientes que vendían había tusi y hachís.

La investigación la realizaron agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional después de recibir informaciones la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de que en un piso del barrio palmesano de es Fortí se vendía droga. También denunciaron que entre sus clientes solían acudir menores de edad.

Tras iniciar las pesquisas, los agentes descubrieron un domicilio en dicho barrio donde se vendían diversos tipos de droga, entre estas había tusi y hachís. Los policías comprobaron que varios compradores acudían al interior de dicha vivienda y abandonaban al poco tiempo el lugar. Además, la venta también se hacía en la calle bajo pedido. Uno de los narcos salía a la vía pública, vendía la droga y regresaba al inmueble. También observaron que dichas sustancias estupefacientes también se vendían a menores de edad.

Después de recabar toda esta información, la tarde del pasado jueves los agentes efectuaron la entrada y registro en dicho domicilio utilizado como punto de venta de droga. Una vez dentro, detuvieron allí a un hombre y a una mujer por un presunto delito contra la salud pública. En el interior intervinieron dinero en efectivo, diversas cantidades de tusi y hachís y útiles para preparar las monodosis. En el transcurso del registro, tres menores entraron en el domicilio para comprar sustancias estupefacientes. Tras identificarlos, fueron entregados a sus padres.