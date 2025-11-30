Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Ponça

Concentración al cumplirse 12 años de la desaparición de Malén

Concentración en recuerdo de Malén Ortiz en 2016

Concentración en recuerdo de Malén Ortiz en 2016

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Natalia Rodríguez, madre de Malén Ortiz, y la abuela de esta han convocado una concentración hoy domingo en la Pinada de Santa Ponça, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de la adolescente.

Malén Ortiz de 15 años de edad desapareció el 2 de diciembre de 2013 cuando se dirigía al domicilio de su novio en Son Ferrer. Se había apeado del autobús en la rotonda de Piratas y caminaba con el monopatín en la mano.

Su rastro se perdió tras llegar a sa Porrassa. Una cámara de videovigilancia la grabó pasando por el lugar. Su búsqueda motivó un gran despliegue de medios, pero el resultado hasta ahora ha sido infructuoso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
  2. El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
  3. Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
  4. Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
  5. Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
  6. La facultad de Medicina de la UIB supera a la media de universidades públicas en el MIR y destaca frente a las privadas
  7. El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña
  8. El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019

Concentración al cumplirse 12 años de la desaparición de Malén

Concentración al cumplirse 12 años de la desaparición de Malén

La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen

La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen

Investigada una conductora por atropellar una niña de 13 años en un paso de peatones de Palma

Investigada una conductora por atropellar una niña de 13 años en un paso de peatones de Palma

Sorprenden a dos ladrones en Palma con una moto robada e intentan atropellar a los policías

Cierran el túnel de Sóller más de una hora al sufrir una caída un motorista en el interior

Detenido en Palma por golpear a un hombre con una porra y arrancarle el lóbulo de la oreja de un mordisco

Detenido en Palma por golpear a un hombre con una porra y arrancarle el lóbulo de la oreja de un mordisco

Piden cinco años de cárcel por atracar una gasolinera en Palma: "Dame todo el dinero que tengas si no quieres tener problemas"

Piden cinco años de cárcel por atracar una gasolinera en Palma: "Dame todo el dinero que tengas si no quieres tener problemas"

Cuatro condenados por utilizar una discoteca de Palma para vender drogas

Cuatro condenados por utilizar una discoteca de Palma para vender drogas
Tracking Pixel Contents