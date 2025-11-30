Concentración al cumplirse 12 años de la desaparición de Malén

Natalia Rodríguez, madre de Malén Ortiz, y la abuela de esta han convocado una concentración hoy domingo en la Pinada de Santa Ponça, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de la adolescente.

Malén Ortiz de 15 años de edad desapareció el 2 de diciembre de 2013 cuando se dirigía al domicilio de su novio en Son Ferrer. Se había apeado del autobús en la rotonda de Piratas y caminaba con el monopatín en la mano.

Su rastro se perdió tras llegar a sa Porrassa. Una cámara de videovigilancia la grabó pasando por el lugar. Su búsqueda motivó un gran despliegue de medios, pero el resultado hasta ahora ha sido infructuoso.