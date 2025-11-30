OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
Santa Ponça
Concentración al cumplirse 12 años de la desaparición de Malén
Natalia Rodríguez, madre de Malén Ortiz, y la abuela de esta han convocado una concentración hoy domingo en la Pinada de Santa Ponça, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de la adolescente.
Malén Ortiz de 15 años de edad desapareció el 2 de diciembre de 2013 cuando se dirigía al domicilio de su novio en Son Ferrer. Se había apeado del autobús en la rotonda de Piratas y caminaba con el monopatín en la mano.
Su rastro se perdió tras llegar a sa Porrassa. Una cámara de videovigilancia la grabó pasando por el lugar. Su búsqueda motivó un gran despliegue de medios, pero el resultado hasta ahora ha sido infructuoso.
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- La facultad de Medicina de la UIB supera a la media de universidades públicas en el MIR y destaca frente a las privadas
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019