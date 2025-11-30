El Ayuntamiento de Costitx condena la agresión a una mujer presuntamente por su expareja en el municipio
"Es muy necesario continuar trabajando en la concienciación y en la educación para que estas situaciones no se repitan", ha afirmado el alcalde de Costitx, Antoni Salas
El Ayuntamiento de Costitx ha condenado la agresión a una mujer, de unos 35 años, presuntamente a manos de su expareja, este domingo en una finca a las afueras de este municipio del Pla de Mallorca, y ha deseado una "pronta recuperación" a la víctima.
Declaraciones del alcalde Antoni Salas
En declaraciones a medios, el alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha expresado que desde el Consistorio se hace una condena "rotunda" a cualquier acto de violencia contra las mujeres, como el ocurrido este domingo en Costitx. Si bien, ha aclarado, ni la víctima ni el presunto agresor son de este municipio del Pla de Mallorca.
Llamada a la concienciación y la educación
"Es muy necesario continuar trabajando en la concienciación y en la educación para que estas situaciones no se repitan", ha considerado Salas, ya que "esta no es la Mallorca que se quiere, ni la que los mallorquines querrían tener para sus hijos y nietos".
Deseo de recuperación para la víctima
Finalmente, desde el Ayuntamiento han deseado una "pronta recuperación" a la mujer, "y que pronto pueda retomar su vida y pueda superar este ataque terrible del cual ha sido víctima".
