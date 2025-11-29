Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorprenden a dos ladrones en Palma con una moto robada e intentan atropellar a los policías

Los agentes de la Policía Nacional nan detenido a dos jóvenes por los presuntos delitos de robo con fuerza, atentado contra la autoridad, tráfico de drogas y contra la seguridad vial

Drogas y dinero intervenidos a los jóvenes que intentaron atropellar a dos policías. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Palma

Dos ladrones fueron sorprendidos por una patrulla policial cuando repostaban gasolina con una moto robada en una estación de servicio de Palma. Cuando una patrulla policial les dio el alto, los delincuentes intentaron huir y atropellarlos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a estos dos individuos, de nacionalidad española, por presuntos delitos de robo con fuerza, atentado contra la autoridad, tráfico de drogas y contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del pasado jueves en Palma. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional repararon en dos jóvenes en actitud sospechosa en una estación de servicio. Estos se encontraban repostando combustible para una moto. Esta presentaba signos evidentes de haber sido robada.

Cuando los policías se disponían a identificarlos, los dos individuos se montaron apresuradamente en la motocicleta y trataron de emprender a huida. De inmediato, los agentes trataron de interceptarlos y los malhechores hicieron caso omiso a las órdenes y requerimientos de estos.

Uno de los policías logró interceptar a uno de los jóvenes y consiguió apear al que iba de acompañante, pero el otro trató de darse a la fuga. El otro policía agarró con fuerza la moto por un lateral, pero el conducto dio un brusco acelerón y ambos cayeron al suelo.

Posteriormente, el policía logró reducir a este joven e identificaron a ambos. Tras consultar las bases de datos, los agentes comprobaron que, efectivamente, la moto había sido robada el pasado mes de octubre. De hecho lograron localizar al propietario de la misma.

Droga para su venta

A continuación los policías comprobaron que el joven que conducía la moto carecía de carné de conducir. En el transcurso del cacheo, los agentes les intervinieron diversas sustancias estupefacientes; marihuana, ketamina, cristal y 13 pastillas de tusi. Todo ello estaba dispuesto para su venta en pequeñas bolsitas. También les hallaron dinero en efectivo fraccionado.

Los policías detuvieron a los dos jóvenes como presuntos autores de delitos contra la salud pública, atentado a agentes de la autoridad, robo con fuerza y contra la seguridad vial

