Piden cinco años de cárcel por atracar una gasolinera en Palma: "Dame todo el dinero que tengas si no quieres tener problemas"

La Fiscalía pide una condena de cinco años de prisión para un joven acusado de atracar una gasolinera en Palma. El delincuente, según la acusación, amenazó a un dependiente simulando llevar un arma: "Esto es un atraco, dame todo el dinero que tengas si no quieres tener problemas", le espetó. El trabajador le entregó 395 euros y el asaltante se dio a la fuga. En la vista previa del juicio celebrada ayer no hubo acuerdo y la magistrada señaló la vista oral para el próximo mes de marzo.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero a mediodía en una gasolinera situada en la calle Cala Blanca, en Son Cladera. Según relata el ministerio público, el acusado, de 23 años, llevaba el rostro parcialmente tapado. Tras coger una bebida de una nevera, se dirigió al mostrador y metió la mano en el bolsillo para aparentar que llevaba un arma. Así, amenazó al trabajador y consiguió llevarse el dinero de la recaudación.

La Policía Nacional abrió una investigación y en junio pasado detuvo al acusado, que ingresó en prisión preventiva. Tiene en su haber una condena anterior de tres años de prisión por robo con fuerza, por lo que la Fiscalía le aprecia la agravante de reincidencia, además de la de disfraz.