Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigada una conductora por atropellar una niña de 13 años en un paso de peatones de Palma

La Policía Local atribuye el accidente a una falta de atención de la mujer que iba al volante del coche

Un agente de la Unidad de Vehículos de Accidentes de la Policía Local ante un ordenador.

Un agente de la Unidad de Vehículos de Accidentes de la Policía Local ante un ordenador. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una conductora atropelló a una niña de 13 años cuando esta cruzaba por un paso de peatones de Palma. La mujer que iba al volante, de 60 años, adujo que no pudo reaccionar a tiempo al cruzar la menor. Agentes de la Policía Local de Palma la han investigado por una presunta falta de atención. También ha sido denunciada administrativamente por no respetar la prioridad de paso.

Los hechos ocurrieron sobre las dos y diez de la tarde del pasado martes en la confluencia de las calles Bach y Baltasar Valentí. Una menor se disponía a cruzar la calzada por un paso de peatones cuando fue arrollada por un coche. En concreto, la rueda delantera del vehículo pasó por encima del pie de la niña. Esto le hizo caer y le causó contusiones. Por fortuna, al ser llevada a un centro médico, su estado no revestía gravedad.

Noticias relacionadas y más

Falta de Atención

Tras el accidente, la conductora del coche, de 60 años, argumentó que no pudo reaccionar a tiempo cuando la niña cruzaba. Los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma concluyeron que la responsabilidad era de ella por falta de atención. Por este motivo fue denunciada administrativamente por no respetar la prioridad de paso en un paso de peatones correctamente señalizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
  2. Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
  3. Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
  4. El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
  5. La facultad de Medicina de la UIB supera a la media de universidades públicas en el MIR y destaca frente a las privadas
  6. El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña
  7. Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
  8. La subida salarial de los funcionarios en Baleares se hará efectiva en enero

Investigada una conductora por atropellar una niña de 13 años en un paso de peatones de Palma

Investigada una conductora por atropellar una niña de 13 años en un paso de peatones de Palma

Sorprenden a dos ladrones en Palma con una moto robada e intentan atropellar a los policías

Cierran el túnel de Sóller más de una hora al sufrir una caída un motorista en el interior

Detenido en Palma por golpear a un hombre con una porra y arrancarle el lóbulo de la oreja de un mordisco

Detenido en Palma por golpear a un hombre con una porra y arrancarle el lóbulo de la oreja de un mordisco

Piden cinco años de cárcel por atracar una gasolinera en Palma: "Dame todo el dinero que tengas si no quieres tener problemas"

Piden cinco años de cárcel por atracar una gasolinera en Palma: "Dame todo el dinero que tengas si no quieres tener problemas"

Cuatro condenados por utilizar una discoteca de Palma para vender drogas

Cuatro condenados por utilizar una discoteca de Palma para vender drogas

Investigan la muerte de una anciana de 90 años con signos de violencia en Son Macià, en Manacor

Investigan la muerte de una anciana de 90 años con signos de violencia en Son Macià, en Manacor

La Policía descarta que la muerte de la anciana de Son Macià sea un homicidio

Tracking Pixel Contents