Investigada una conductora por atropellar una niña de 13 años en un paso de peatones de Palma

Una conductora atropelló a una niña de 13 años cuando esta cruzaba por un paso de peatones de Palma. La mujer que iba al volante, de 60 años, adujo que no pudo reaccionar a tiempo al cruzar la menor. Agentes de la Policía Local de Palma la han investigado por una presunta falta de atención. También ha sido denunciada administrativamente por no respetar la prioridad de paso.

Los hechos ocurrieron sobre las dos y diez de la tarde del pasado martes en la confluencia de las calles Bach y Baltasar Valentí. Una menor se disponía a cruzar la calzada por un paso de peatones cuando fue arrollada por un coche. En concreto, la rueda delantera del vehículo pasó por encima del pie de la niña. Esto le hizo caer y le causó contusiones. Por fortuna, al ser llevada a un centro médico, su estado no revestía gravedad.

Falta de Atención

Tras el accidente, la conductora del coche, de 60 años, argumentó que no pudo reaccionar a tiempo cuando la niña cruzaba. Los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma concluyeron que la responsabilidad era de ella por falta de atención. Por este motivo fue denunciada administrativamente por no respetar la prioridad de paso en un paso de peatones correctamente señalizado.