Detenido en Palma por golpear a un hombre con una porra y arrancarle el lóbulo de la oreja de un mordisco

Dos sujetos abordaron a un transeúnte y le propinaron una brutal paliza tras acusarle de haber robado el móvil a la pareja de uno de ellos. Mientras uno le sujetaba, el otro le propinó puñetazos y patadas y le golpeó en la cabeza con una porra extensible. A continuación le dio un mordisco y le arrancó un trozo del lóbulo de la oreja izquierda. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un presunto agresor, de nacionalidad española, por un delito de lesiones.

Una patrulla de la Policía Nacional se topó en la calle Manacor de Palma con un hombre ensangrentado. Cuando los agentes le preguntaron qué le había ocurrido, este explicó que había sido agredido por dos individuos en las inmediaciones del lugar. Los policías le acompañaron al lugar donde habían ocurrido estos hechos. La víctima explicó que uno de los atacantes le recriminó haber robado el móvil a su pareja. Este lo negó y entre los tres comenzó una acalorada discusión. En un momento dado, los dos sujetos comenzaron a propinarle puñetazos y patadas en las costillas y en la cara.

A continuación uno de ellos sacó una porra extensible y le golpeó con ella en la cabeza. Mientras tanto el otro sujeto se encargaba de sujetarle para que no se pudiera mover ni escapar. El primero dejó el objeto contundente y le dio un mordisco en el lóbulo de la oreja y le arrancó un trozo del mismo. Acto seguido se marcharon del lugar.

El afectado explicó también a los policías que el agresor que le había golpeado con la porra extensible, la había guardado en el cofre bajo el asiento de una moto. Esta se encontraba a escasos metros. Al abrir el compartimento, los policías encontraron allí el objeto contundente. Instantes después, los agentes localizaron en el lugar a uno de los asaltantes y le detuvieron por un presunto delito de lesiones.

Investigación

Mientras, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro sanitario para tratarle de las lesiones que presentaba. Los facultativos le aplicaron cuatro grapas en la parte frontal de la cabeza y puntos de sutura en la oreja izquierda después de arrancarle parte del lóbulo de un mordisco.

Investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se han hecho cargo del caso. Ante la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, los agentes quieren esclarecer los motivos de la trifulca completamente y localizar el paradero del otro agresor para proceder a su detención.