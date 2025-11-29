Cuatro condenados por utilizar una discoteca de Palma para vender drogas

Cuatro hombres fueron condenados ayer por utilizar una discoteca de Palma para vender diferentes tipos de drogas. Los acusados reconocieron que distribuyeron cocaína y marihuana tanto en un establecimiento de la zona de Son Rossinyol como en otros negocios de la ciudad y se declararon autores de un delito contra la salud pública con la agravante de venta en establecimiento abierto al público. Todos se conformaron con penas de tres años y medio de prisión y multas de 7.000 euros tras el acuerdo alcanzado entre sus abogados y la Fiscalía, que apreció atenuantes de toxifrenia y dilaciones indebidas.

La sentencia es fruto de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en julio de 2022. Los agentes llevaban más de medio año investigando las actividades de los sospechosos y comprobaron que se dedicaban a la venta de cocaína y marihuana principalmente en una discoteca regentada por dos de ellos. Los policías interceptaron a lo largo de esos meses a diversos comprados que salían del establecimiento con diferentes dosis de drogas.

En la operación antidroga los investigadores registraron las viviendas de los encausados, donde decomisaron diversas cantidades de cocaína, marihuana, útiles para manipular los estupefacientes y dinero en efectivo.

La Fiscalía reclamó para tres de los encausados condenas de siete años de prisión y cuatro años de cárcel para el otro procesado, así como multas de 15.000 euros para todos los procesados. Ayer, tras el pacto de conformidad alcanzado con las defensas, rebajó sus pretensiones. El tribunal de la sección primera de la Audiencia dictó sentencia en el acto.