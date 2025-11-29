Cierran el túnel de Sóller más de una hora al sufrir una caída un motorista en el interior

La caída de un motorista ha obligado a cerrar durante más de una hora el túnel de Sóller en la mañana de este sábado. El accidente de tráfico ha provocado grandes retenciones en ambos sentidos, mientras las asistencias sanitarias atendían al herido con lesiones de carácter grave. La Guardia Civil se ha encargado de regular la circulación y de investigar las causas del siniestro de carácter grave.

El accidente se ha producido sobre las diez de la mañana en el interior del túnel de Sóller. Un motorista ha sufrido un accidente de tráfico, al parecer de tipo casual, sin que interviniera ningún otro vehículo, en el interior del pasadizo y la víctima ha quedado tendida en el suelo. De inmediato se han producido grandes retenciones.

"Cerrado `por accidente"

Agentes de la Guardia Civil se han desplazado rápidamente hasta el lugar del siniestro. Los paneles indicativos anunciaban a los automovilistas que el túnel se encontraba cerrado por accidente. La labor de los agentes del instituto armado ha sido doble: regular la circulación e investigar la causa del mismo. Por espacio de algo más de una hora, el tráfico ha estado cerrado.

Las asistencias sanitarias del Ib-salut se han tenido que adentrar en el túnel con la ambulancia. Los facultativos han constatado que el motorista presentaba lesiones de carácter grave. Una vez estabilizado, ha sido evacuado hasta un centro sanitario. Tras concluir las pesquisas, los agentes de la Guardia Civil han reabierto el tráfico con normalidad.