Un preso de Palma suma nueve meses más de cárcel por volver cuatro días tarde de un permiso

Un preso de la cárcel de Palma fue condenado ayer a nueve meses más de prisión por regresar cuatro días tarde de un permiso penitenciario. El recluso reconoció los hechos en el juicio y se declaró autor de un delito de quebrantamiento de condena con la agravante de reincidencia, pues no era la primera vez que incumplía la fecha de regreso de un permiso, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. La magistrada dictó sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron en 2024, cuando el acusado cumplía condena en la prisión de Palma. Estaba ya en tercer grado y disfrutaba gracias a este régimen de semilibertad de permisos de salida de manera habitual. Debía regresar de uno de ellos el 8 de junio, pero no lo hizo. Tardó otros cuatro días en regresar a la cárcel, donde se presentó el 12 de junio.

Este retraso provocó que se abriera contra él un nuevo proceso judicial por un delito de quebrantamiento de condena, en el que la Fiscalía reclamó inicialmente una nueva pena de diez meses de prisión para él. El ministerio público rebajó ayer su petición a nueve meses tras alcanzar un acuerdo con la defensa. El acusado dio el visto bueno al pacto y se conformó con esta nueva condena.