La Policía descarta que la muerte de la anciana de Son Macià sea un homicidio

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han descartado la intervención de otras personas en la muerte de la anciana de unos 90 años cuyo cadáver ha aparecido este mediodía en su casa en Son Macià, en Manacor. Los primeros agentes que llegaron al lugar se alarmaron porque la cocina, donde estaba el cuerpo, estaba desordenada, con utensilios por el suelo. Sin embargo, tras la primera inspección se ha podido descartar que sea un homicidio. Ahora tendrá que ser la autopsia, que se le practicará previsiblemente mañana, la que determine de forma fehaciente la causa de la muerte.

El cuerpo de la anciana ha sido hallado este mediodía por uno de sus hijos, que ha acudido al domicilio, en Son Macià, alarmado porque no podía contactar con ella. Cuando la ha encontrado sin vida, en el suelo de la cocina, ha avisado de inmediato al 112.

Las primeras dotaciones policiales que han llegado al lugar han detectado algunos indicios extraños. La cocina, donde estaba el cadáver, aparecía desordenada y había varios utensilios por el suelo. Ante la posibilidad de que se tratara de una muerte violenta se han movilizado a los agentes del Grupo de Homicidios.

Investigan la posible muerte violenta de una anciana de 90 años en Son Macià, en Manacor / Manu Mielniezuk

Causas de la muerte

Los investigadores, junto a una comisión judicial, han realizado una detenida inspección ocular, hasta que sobre las seis de la tarde el juzgado ha autorizado el levantamiento del cadáver. Los agentes han confirmado que en la muerte de la anciana no han intervenido otras personas. El homicidio ha quedado descartado.

Ahora está por aclarar las causas de la muerte, que deberá ser determinada por la autopsia. Habrá que dilucidar si la mujer falleció al caer al suelo accidentalmente o si la caída se produjo tras un desvanecimiento súbito. Los indicios apuntan a que los cacharros de la cocina se habrían caído junto a ella.