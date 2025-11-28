Investigan la posible muerte violenta de una anciana de 90 años en Son Macià, en Manacor

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de determinar las circunstancias de la muerte de una anciana de 90 años, cuyo cadáver con posibles signos de violencia ha sido descubierto sobre las doce y media del mediodía en su domicilio, una casa en el llogaret de Son Macià, en Manacor. Ha sido el hijo de la víctima el que ha dado la voz de alarma tras acudir a la vivienda, extrañado porque no podía contactar con su madre. Agentes del Grupo de Homicidios se han desplazado al lugar para realizar una inspección ocular.

Según informan fuentes policiales, sobre las doce y media del mediodía el 112 ha recibido la llamada de un hombre pidiendo ayuda porque acababa de encontrar el cuerpo sin vida de su madre, de 90 años, en su domicilio, una casa en Son Macià, en el término municipal de Manacor. Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de la Policía Nacional y Policía Local, así como un vehículo del centro de salud móvil con una médico. La facultativa ha examinado el cuerpo y ha certificado que estaba fallecida.

En el cadáver y en la vivienda se han descubierto ciertos indicios que han llevado a los investigadores a sospechar que la anciana podría haber sufrido una muerte violenta. Los agentes han acordonado la zona y han alertado al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y a la Policía Científica, que están realizando una inspección ocular en la vivienda junto a una comisión judicial.

Está previsto que el cuerpo sea trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma donde se le llevará a cabo la autopsia, que determinará de forma fehaciente las causas de la muerte. Mientras tanto, los agentes están recogiendo todos los indicios disponibles en la vivienda.