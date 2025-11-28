El detenido por violar a su sobrina en Palma, acusado también de agresiones a su pareja

El hombre detenido por la Policía Nacional por violar repetidas veces a su sobrina, de nueve años en Palma, está acusado tambien de agresiones y vejaciones a su pareja. La menor denunció los hechos el pasado miércoles , tras asistir a una charla en su colegio sobre el 25N, el Dia Internacional contra la Violencia de Género. El sospechoso fue arrestado ese mismo día y hoy por la tarde ha sido puesto a disposición judicial.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual y malos tratos, por agredir sexualmente a su sobrina, menor de edad, y por violencia de género hacia su pareja, a la que presuntamente golpeaga e insultaba.

El pasado miércoles por la mañana se activó el protocolo de agresión sexual a una menor de edad en un centro hospitalario en Palma donde había acudido una mujer con su hija menor de edad. La niña había relatado episodios de violencia sexual en su persona por parte de un familiar, siendo asistida por el personal sanitario y el médico forense.

En vista del suceso, la Unidad de Familia y Menor (Ufam) de la Policía Nacional inició una investigación para su total esclarecimiento. Los hechos afloraron en el centro donde la menor estudia, como consecuencia de unas charlas impartidas con motivo del 25N.

La menor al escuchar el contenido de la charla explicó una situación de violencia sexual que estaba sufriendo durante varios años. El equipo directivo del centro comunicó la información a la madre y la misma una vez asesorada acudió a un centro hospitalario.

Los agentes de la UFAM tomaron la denuncia a la madre quien relató la información que tenía y que le fue facilitada por su hija, indicando que no había tenido conocimiento hasta ese momento. La niña había sufrido agresiones sexuales por parte del tío de la menor durante cuatro años. Las prácticas sexuales se producían en el domicilio familiar, aprovechando el presunto autor la ausencia de la progenitora cuando esta abandonaba la vivienda.

En el transcurso de las pesquisas, los investigadores de la Ufam tuvieron conocimiento que una tía de la menor y pareja del presunto autor, había sufrido malos tratos en varias ocasiones por parte del hombre. Los malos tratos que se producían eran tanto físicos como psíquicos contra la mujer, siendo el último episodio el día anterior a su detención.

Una vez realizadas las primeras gestiones, con los datos recabados y el informe médico, los agentes procedieron a la detención del hombre el mismo miércoles 26, por la tarde, como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad y de malos tratos hacia su pareja.