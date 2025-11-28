Detenido en Palma por robar una bicicleta eléctrica valorada en 1.500 euros a un repartidor

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado martes a un ciudadano marroquí de 32 años de edad como presunto autor del robo de una bicicleta eléctrica de un repartidor de comida a domicilio y valorada en 1.500 euros en la Plaza de España. El ladrón fue localizado poco después gracias a la colaboración de uno de los compañeros de la víctima, que vio al sospechoso circulando por la barriada de La Soledat.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado 25 de noviembre, cuando el implicado sustrajo una bicicleta eléctrica utilizada para el reparto a domicilio, valorada en aproximadamente 1.500 euros.

El robo ocurrió sobre las cuatro menos veinte de la tarde del pasado martes en la Plaza de España, en Palma. El dueño del vehículo, que se dedica a repartir comida a domicilio, estaba recogiendo un pedido en un establecimiento y dejó su bicicleta estacionada un momento en la puerta. Cuando salió vio a un individuo que se escapaba montado en ella, sin atender a sus gritos para que se detuviera.

La víctima contactó inmediatamente con sus compañeros de trabajo a través de una aplicación móvil, y les facilitó la descripción y la dirección de huida del sospechoso.

Una patrulla de la Polcía Local que circulaba por la zona fue requerida en el cruce de la calle Regal con Indalecio Prieto, donde uno de los repartidores había visto a un hombre que correspondía con la descripción del ladrón. Guiados por este testigo, los agentes se dirigieron hacia la calle San Rafael, donde localizaron al sospechoso circulando con la bicicleta sustraída.

Al percatarse de la presencia policial y del grupo de personas que lo seguía, el individuo abandonó el vehículo en la vía pública e intentó huir a la carrera en dirección a la calle Aragón. Finalmente, el presunto autor trató de ocultarse en el portal de un edificio de la calle San Rafael, donde fue interceptado y detenido por los agentes.

El individuo fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias iniciales por parte de la Sala de Atestados. Una vez concluidas, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.