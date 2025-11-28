Detenido un extrabajador por robar en una empresa en Llucmajor

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por robar herramientas valoradas en 2.300 euros en una empresa de Llucmajor para la que había trabajado. El exempleado está acusado de delitos de robo con fuerza y estafa.

Según ha informado hoy el instituto armado, el pasado domingo se presentó una denuncia por la sustracción del material. Según el perjudicado, alguien había entrado en un solar donde se lleva a cabo una obra tras forzar la puerta de entrada y se había llevado diversas herramientas.

Los agentes, con los datos aportados en la denuncia, llevaron a cabo diversas gestiones para aclarar la autoría del robo. Entre otras pesquisas, realizaron comprobaciones en varios establecimientos de compraventa de objetos de segunda mano y consiguieron encontrar varias de las herramientas sustraídas.

Una vez obtenidos los datos de la persona que había vendido estos efectos, la Guardia Civil comprobó que se trataba de un extrabajador de la empresa denunciante, que se había marchado unos días antes y que tiene varios antecedentes por delitos similares.

El sospechoso, un hombre de 42 años, fue detenido por delitos de robo y estafa, según ha precisado el instituto armado.