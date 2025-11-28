Dos años de cárcel por agredir con una valla a una mujer en una trifulca en un bar de Palma

Un hombre aceptó ayer una condena de dos años de prisión por atacar con una valla de obra a una mujer durante una trifulca en un bar de Palma. La perjudicada sufrió lesiones en la cabeza y tuvo que recibir varios puntos de sutura. El acusado se declaró autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y, además de la pena de cárcel, acató indemnizar a la perjudicada con 3.900 euros. Otros dos hombres fueron condenados a pagar sendas multas por su participación en la riña.

Los hechos ocurrieron hacia las tres de la tarde del 7 de abril de 2024 en un bar situado en la calle Patronat Obrer, en la zona de Pere Garau. Varias personas se enzarzaron en una discusión por causas que no han quedado aclaradas y se enfrentaron a puñetazos, causándose diversas lesiones.

Tras este primer incidente, uno de los implicados salió del local, cogió una valla de obra de grandes dimensiones e intentó golpear con ella a uno de sus rivales. Sin embargo, este consiguió esquivarlo y la valla acabó impactando en una mujer que no tenía relación con la pelea. La víctima sufrió una herida en la frente y precisó varios puntos de sutura, que le han dejado una cicatriz como secuela.

Tres hombres comparecieron ayer en un juzgado de lo penal de Palma y reconocieron su implicación en la riña tras alcanzar un acuerdo de conformidad. El que atacó a sus rivales con la valla aceptó una condena de dos años de prisión y los otros dos se conformaron con sendas multas de 180 euros. Pese a la conformidad de los acusados, la vista se celebró para dirimir la indemnización que debe recibir la perjudicada, que reclama más dinero que los 3.900 euros solicitados por la Fiscalía y que el procesado acepta abonarle.