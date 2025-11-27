Tres detenidos en Palma por simular el robo de un coche y pegarle fuego para cobrar el seguro

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres por simular el robo de un vehículo valorado en 60.000 euros y posteriormente prenderle fuego para defraudar el seguro. El propietario del coche presuntamente contrató a dos hombres para que se llevaran su vehículo y luego denunció su robo. Días después el vehículo apareció calcinado en un parking de un hospital.

Los hechos ocurrieron a finales de octubre. Un hombre denunció que le habían sustraído su turismo en un municipio de la Part Forana. Días más tarde, el vehículo, valorado en 60.000 euros, apareció calcinado en el aparcamiento de un recinto hospitalario.

A partir de ese momento el Grupo de Atracos de la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer las causas relacionadas con el incendio del vehículo. Tras realizar diversas gestiones, los agentes averiguaron que un hombre había llevado el coche robado hasta el aparcamiento y, posteriormente, se subió a otro turismo conducido por otra persona para abandonar la zona.

Los agentes identificaron al conductor del turismo que llevó el coche al lugar del incendio, que fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y daños. No obstante, los policías averiguaron que el conductor no tenía responsabilidad en la presunta sustracción, tan solo hizo de chófer. De hecho, durante el trayecto al aparcamiento, el hombre al que había trasladado le manifestó que la idea era realizar una estafa al seguro del automóvil y que el propietario del vehículo le había pagado cien euros por llevarse el vehículo.

El Grupo de Atracos averiguó la identidad del hombre que dejó el vehículo en el parking, que fue detenido posteriormente como presunto autor de un delito de robo/hurto de uso de vehículo y de daños. De igual manera, los policías descubrieron que el segundo detenido estaba compinchado con el dueño del coche.Querían simular que el turismo había sido sustraído, y posteriormente calcinado, para que el propietario cobrara la indemnización de la compañía aseguradora.

Los agentes confirmaron que el propietario del vehículo quemado le habría dado las llaves del mismo a uno de los investigados horas antes del incendio en un establecimiento de la calle Manacor en Palma.

Los policías del Grupo de Atracos continuaron con las pesquisas y el pasado lunes detuvieron al propietario del coche por ser el presunto autor de un delito de estafa, incendio de bienes propios y otro de simulación de delito.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.