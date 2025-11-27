El juicio a 42 narcos por traer kilos de cocaína de gran pureza a Mallorca por valor de 54 millones se celebrará en marzo de 2027

El juicio para 42 presuntos narcotraficantes por tratar de introducir cocaína de gran pureza en Mallorca por valor de 54 millones de euros se celebrará el 8 de marzo de 2027 en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. Esta fecha se ha concretado después de que los abogados de los acusados y el fiscal no alcanzaran en la mañana de este jueves un acuerdo de conformidad. El fiscal pide para todos ellos penas que suman 244 años de prisión y una multa por valor de 16 millones de euros por presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Un laboratorio clandestino instalado en el sótano de un chalé en la localidad de Lloseta estaba perfectamente equipado para cortar la droga a su antojo De esta manera podían regular el grado de pureza de la sustancia estupefaciente. Los cabecillas de esta organización de narcotraficantes, de nacionalidad colombiana, tenían contactos con proveedores de la sustancia estupefaciente de su país. En el transcurso de la denominada operación Crótalo, desplegada en 2019, los investigadores de la Guardia Civil interceptaron 90 kilos de cocaína. Una buena parte en el país sudamericano y otra en las instalaciones para tratar la droga de la localidad mallorquina.

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, los hechos se remontan al mes de febrero de 2018 hasta que esta trama fue desmantelada un año después. Los narcotraficantes realizaban caletas en coches, procedentes de Países Bajos, para ocultar la droga en el interior e introducirle en Mallorca tras embarcar los automóviles en ferris. Para no despertar sospechas y que no fuera detectado el origen de los vehículos, alteraban un número de la placa de la matrícula. Además de la cocaína, los miembros de esta banda también se dedicaban a la venta a terceros de marihuana y hachís. Estos narcos conformaban grupos interrelacionados entre sí. De esta manera lograban una distribución más eficaz de la sustancia estupefaciente.

El cabecilla de esta organización era el denominado 'Alejo'. Este tenía fijada su residencia en Mallorca, aunque últimamente se había instalado en Barcelona y dirigía supuestamente desde allí todo este entramado. Este, según el fiscal, se dedicaba, presuntamente, a abastecer de droga a toda la banda y, a cambio, Recibía los pagos millonarios. También proporcionaba los medios necesarios para el transporte de mercancías.

Una empresa de aguacates, de tapadera

Uno de los encargados de recibir el cargamento de cocaína, procedente directamente desde Colombia, utilizaba como tapadera una empresa de aguacates. De hecho era el titular de la misma. Mientras que otro de los miembros de la cúpula de esta organización tenía encomendada la labor de custodiar el punto de encuentro donde se iba a efectuar la entrega.

En el transcurso de la operación Crótalo para desmantelar esta organización de narcotraficantes, los investigadores de la Guardia Civil efectuaron numerosos registros en Palma, Lloseta, Marratxí, Llucmajor, Barcelona, Girona, Madrid, Valencia y Castellón. Además de distintas cantidades de droga, intervinieron, armas, abundante dinero en efectivo y otros

En el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia de Palma han coincidido este jueves sentados en el banquillo, de forma fugaz, tanto los considerados máximos responsables de esta poderosa organización de narcotraficantes como algunos de los procesados que se encargan tan solo de la venta final al consumidor directo. Ante la ausencia de acuerdo, serán juzgados el 8 de marzo de 2027.