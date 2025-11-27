Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigada una conductora ebria en Palma al conducir en dirección contraria, provocar un accidente y huir

La mujer que iba al volante cuadruplicó el máximo permitido en la prueba de alcoholemia

Coche implicado en el siniestro al chocar dos vehículos en Palma.

Coche implicado en el siniestro al chocar dos vehículos en Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una conductora ebria circulaba en sentido contrario por una calle de Palma y emprendió la huida tras chocar contra otro coche. Al realizarle la prueba de alcoholemia, cuadruplicaba la tasa máxima permitida. Agentes de la Policía Local de Palma la han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las tres y cuarto de la madrugada del pasado 20 de noviembre en Palma. Una conductora en estado de embriaguez circulaba en sentido contrario por el Camí Salard. Al toparse de frente con ella, el conductor de otro coche tuvo que realizar una brusca maniobra para evitar un choque frontal. No obstante se produjo una colisión lateral entre ambos vehículos. La infractora se dio a la fuga, pero al afectado fue tras ella hasta que esta se detuvo en el Camí Vell de Bunyola.

A continuación una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma fue alertada de que se había producido un accidente. La patrulla se desplazó hasta el camí Vell de Bunyola, donde se encontraban los dos vehículos implicados.

Síntomas de embriaguez

Los agentes constataron que la conductora presentaba claros síntomas de embriaguez. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, las sospechas se confirmaron por completo. El test dio un resultado de 1,01 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Una tasa que cuadruplicaba el máximo legal permitido.

Noticias relacionadas y más

A tenor de estos hechos, los agentes de la Policía Local informaron a la conductora de que se encontraba investigada por un presunto delito contra la seguridad vial. La Sala de Atestados remitió las diligencias al juzgado de guardia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
  2. ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
  3. Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"
  4. Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
  5. Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña
  6. Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas
  7. Nace Balear 1983: la nueva cerveza de Mallorca que quiere conquistar el gran consumo
  8. La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero

Interceptan un patinete a unos 60 kilómetros por hora en la carretera de Sóller

Interceptan un patinete a unos 60 kilómetros por hora en la carretera de Sóller

Investigada una conductora ebria en Palma al conducir en dirección contraria, provocar un accidente y huir

Investigada una conductora ebria en Palma al conducir en dirección contraria, provocar un accidente y huir

Descubren una plantación de marihuana y numerosas armas tras un incendio en una casa de Selva

Descubren una plantación de marihuana y numerosas armas tras un incendio en una casa de Selva

El juicio a 42 narcos por traer kilos de cocaína de gran pureza a Mallorca por valor de 54 millones se celebrará en marzo de 2027

Declaran culpable a la acusada de causar el incendio en que murió su suegro en ses Païsses

Declaran culpable a la acusada de causar el incendio en que murió su suegro en ses Païsses

Tres detenidos en Palma por simular el robo de un coche y pegarle fuego para cobrar el seguro

Tres detenidos en Palma por simular el robo de un coche y pegarle fuego para cobrar el seguro

Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba

Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba

Aparatoso incendio junto a unas infraviviendas de Nou Llevant

Tracking Pixel Contents