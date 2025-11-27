Investigada una conductora ebria en Palma al conducir en dirección contraria, provocar un accidente y huir
La mujer que iba al volante cuadruplicó el máximo permitido en la prueba de alcoholemia
Una conductora ebria circulaba en sentido contrario por una calle de Palma y emprendió la huida tras chocar contra otro coche. Al realizarle la prueba de alcoholemia, cuadruplicaba la tasa máxima permitida. Agentes de la Policía Local de Palma la han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.
Los hechos ocurrieron sobre las tres y cuarto de la madrugada del pasado 20 de noviembre en Palma. Una conductora en estado de embriaguez circulaba en sentido contrario por el Camí Salard. Al toparse de frente con ella, el conductor de otro coche tuvo que realizar una brusca maniobra para evitar un choque frontal. No obstante se produjo una colisión lateral entre ambos vehículos. La infractora se dio a la fuga, pero al afectado fue tras ella hasta que esta se detuvo en el Camí Vell de Bunyola.
A continuación una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma fue alertada de que se había producido un accidente. La patrulla se desplazó hasta el camí Vell de Bunyola, donde se encontraban los dos vehículos implicados.
Síntomas de embriaguez
Los agentes constataron que la conductora presentaba claros síntomas de embriaguez. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, las sospechas se confirmaron por completo. El test dio un resultado de 1,01 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Una tasa que cuadruplicaba el máximo legal permitido.
A tenor de estos hechos, los agentes de la Policía Local informaron a la conductora de que se encontraba investigada por un presunto delito contra la seguridad vial. La Sala de Atestados remitió las diligencias al juzgado de guardia.
