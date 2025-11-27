Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interceptan un patinete a unos 60 kilómetros por hora en la carretera de Sóller

Agentes de la Policía Local de Palma han intervenido el vehículo de movilidad personal

Patinete eléctrico interceptado circulando a 60 kilómetros por hora en la carretera de Sóller.

Patinete eléctrico interceptado circulando a 60 kilómetros por hora en la carretera de Sóller. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma sorprendieron a un patinete eléctrico circulando en la carretera de Sóller, a la altura de Son Sardina, a unos 60 kilómetros por hora cuando su límite está fijado en 25. Los policías intervinieron el vehículo de movilidad personal, al constatar que el joven conductor no tenía suscrito el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la carretera de Sóller, a la altura de Son Sardina. Una patrulla de la Policía Local de Palma se percató de que un patinete circulaba a una velocidad muy superior a la permitida. Para este vehículo de movilidad personal el tope está en 25 kilómetros por hora. Los agentes estimaron que circulaba en torno a 60 kilómetros por hora.

Riesgo para los usuarios de la vía

Tras interceptar al conductor, los agentes de la Policía Local de Palma no tenía suscrito el seguro de responsabilidad civil obligatorio, según la ordenanza municipal de Palma. Acto seguido los policías le retiraron el patinete al propietario. Circular con un vehículo de movilidad personal trucado, como este, supone un riesgo para la persona que lo conduce y para el resto de usuarios de la vía pública.

