Declaran culpable a la acusada de causar el incendio en que murió su suegro en ses Païsses

El jurado popular ha declarado culpable de asesinato a la mujer acusada de provocar el incendio mortal ocurrido en agosto de 2023 en una vivienda de ses Païsses, en el que perdió la vida un hombre de 77 años. La Fiscalía solicita para ella una pena de prisión permanente revisable una petición a la que se había adherido también la acusación particular.

Los miembros del jurado, que han deliberado desde el pasado martes, han considerado por unanimidad que existen pruebas suficientes para condenar a la procesada por un delito de asesinato y otro de incendio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de agosto de 2023, cuando se declaró un incendio en la vivienda en la que dormía una pareja de ancianos. La mujer logró escapar de las llamas, pero el hombre, totalmente incapacitado, murió asfixiado en la cama.

La Fiscalía sostiene que el móvil del crimen fue económico y reclama prisión permanente revisable al considerar que la acusada, pareja del hijo de la víctima, provocó el fuego de manera intencionada. La defensa, por el contrario, pidió la absolución al entender que se trata de una acusación “injusta” que nace únicamente de las sospechas de una de las hijas del fallecido.

En su veredicto, el jurado ha considerado que el relato de la Guardia Civil sobre el recorrido que hizo la procesada la noche de autos es coherente con lo que captaron las cámaras, en las que además se aprecia a I.C.N. con una actitud "sospechosa", tapándose la cara con un velo a la salida de su casa.

La justificación de la acusada, incoherente

Además, el jurado cree que la justificación que dio la acusada no es coherente, puesto que afirmó salir con la cara tapada por miedo a su expareja, pero "unos cuatro minutos más tarde se observa que no lleva velo y no se lo vuelve a poner". "No es coherente con que ella tenía miedo hacia su expareja, porque salió sin cubrirse y aparece en varios lugares sin tránsito y aislados", han recogido los miembros del tribunal popular en el veredicto.

El jurado ha dado como probado por unanimidad que I.C.N. fue la autora material del incendio, a partir de "indicios lógicos" como los vídeos que la retratan haciendo el recorrido hacia la casa de la víctima esa noche. También ha reconocido que había "tensión" con la familia de su entonces pareja y que I.C.N. tenía llaves que le permitían entrar a la casa, puesto que había hecho de cuidadora.

El jurado ha asegurado por unanimidad que la acusada "es culpable de haber causado intencionadamente la muerte de una persona especialmente vulnerable" con una fórmula que asegurara su éxito y que impidiera por parte de la víctima "cualquier posibilidad de defensa".

Atenuante por alteración psíquica

En su veredicto, el jurado ha considerado probado por mayoría de 6 votos a favor y 3 en contra que la mujer sufría un trastorno esquizoafectivo, que provocó que actuara "con sus capacidades de comprender y actuar" afectadas, pero "no completamente anuladas".

Sobre la posibilidad de que, "siempre que concurran los mecanismos de suspensión de la pena privativa de libertad", se estudie para I.C.N., el jurado se ha mostrado favorable por cinco votos a favor y cuatro en contra.

Una vez leído el veredicto, la fiscal encargada del caso ha mantenido la petición de prisión permanente revisable, al considerar que ha quedado probado el asesinato a persona especialmente vulnerable y que la atenuante reconocida es simple y no cualificada, una posición que también ha apoyado el abogado de la acusación particular, que ejerce la familia.

En cuanto al letrado de la defensa, ha mostrado su disconformidad con el veredicto del jurado y ya ha avanzado que presentará un recurso. También ha pedido que, subsidiariamente, se tenga en cuenta la atenuante reconocida por el tribunal popular.

La decisión del jurado desmonta la versión exculpatoria que la acusada ofreció por primera vez en la vista oral —solo respondió a su defensa y al jurado—, según la cual en la noche en la que ocurrieron los hechos se desvió para alimentar gatos en la estación de autobuses y arrojó pan a los peces en el puerto, además de justificar el cambio de indumentaria como un “arremangado” de mallas y blusa bajo las que supuestamente llevaba un vestido. El tribunal no ha hallado imágenes que corroboren esas paradas ni ese gesto, y aprecia una continuidad temporal y espacial en los registros de videovigilancia que, unida a otras pruebas objetivas y testimoniales (entre ellas, el contexto de conflicto familiar previo y la posesión de llaves), apuntalan la autoría.

En su última intervención ante el tribunal, la acusada negó todas las acusaciones. Sí admitió que aquella noche salió de su domicilio a la 1.05 horas, tal y como reflejan las cámaras de seguridad, pero rechazó de forma categórica que se dirigiera a la casa de la víctima.

El informe forense, por su parte, descartó que I.C.N. sufriera un episodio psicopatológico agudo en el momento de los hechos, manteniendo intacta su capacidad para comprender y dirigir sus actos. Para el jurado, el incendio dentro del domicilio y en horario nocturno aseguró la ejecución del crimen e impidió cualquier defensa de la víctima, lo que integra la alevosía exigida por el Código Penal.

Tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, corresponderá ahora al tribunal fijar la pena en la sentencia que se dictará en los próximos días.