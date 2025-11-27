Descubren una plantación de marihuana y numerosas armas tras un incendio en una casa de Selva

Doble sorpresa tras un incendio en un domicilio de Selva. Cuando los Bombers apagaron el fuego, que se declaró el pasado lunes, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local encontraron una plantación de marihuana y otras drogas, y un auténtico arsenal, formado por dos carabinas, una pistola, catorce armas de aire comprimido, un arma simulada, una pistola detonadora, una baellesta, dos pistolas táser y 850 cartuchos. Todo presuntamente para hacer frente a cualquier intento de robo de droga, lo que se conoce como "vuelco" en el argot de los narcos. La Guardia Civil arrestó a dos mujeres, madre e hija, que vivían en la casa por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, el pasado lunes se produjo un incendio en un domicilio de Selva. Al lugar acudieron varias dotaciones de los Bombers de Mallorca, Guardia Civil y Policía Local. Una vez finalizada la extinción del fuego, los equipos de emergencia comprobaron que en el interior de la casa había una plantación de interior, con numerosas plantas de marihuana.

Los agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección en el interior del inmueble y comprobaron que la plantación contaba con una instalación, con 43 focos y ventiladores, para estimular el crecimiento de las plantas y evitar que fuera detectada a causa del intenso olor que desprendía. De hecho, la principal hipótesis es que el incendio se originase en una sobrecarga eléctrica. La casa contaba además con un espacio utilizado como secadero para las plantas recolectadas. Además en la casa había grandes cantidades de otras drogas, lo que refuerza los indicios de que se trataba de un almacén utilizado por una banda de narcos. En total las sustancias intervenidas fueron catorce kilos de cogollos de marihuana, 1,1 kilos de anfetaminas, 95 gramos de hachís y 43 frascos de metadona.

Armas y drogas inervenidas por la Guardia Civil tras el incendio en Selva. / Guardia Civil

Pero la cosa no acabó ahí. Los guardias encontraron en el domicilio todo un arsenal de armas, entre las que había dos carabinas, una pistola, catorce armas de aire comprimido, un arma simulada, una pistola detonadora, una ballesta, dos pistolas táser, dos puños americanos, varias porras extensibles y 850 euros. También se incautaron de 4.850 euros.

La Guardia Civil arrestó a las dos mujeres que residían en la casa, una mujer de 41 años y su hija, de 18, como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.