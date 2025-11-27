Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma

Aparatoso incendio junto a unas infraviviendas de Nou Llevant

Incendio la tarde del martes en un recinto de Nou Llevant. | D.M.

Incendio la tarde del martes en un recinto de Nou Llevant. | D.M.

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Un aparatoso incendio se declaró la tarde del pasado martes en un recinto junto a un núcleo de infraviviendas entre las calles Fe y Caracas del barrio palmesano de Nou Llevant. El fuego se inició sobre las seis y media de la tarde. Las llamas alcanzaron en poco tiempo una altura considerable y eran visibles a gran distancia. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma y dotaciones de Bombers de Palma. El fuego quedó contenido dentro de un recinto y no hubo que lamentar daños personales ni apenas daños materiales. Al poco tiempo de su llegada, el incendio quedó completamente extinguido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
  2. Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
  3. La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
  4. El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
  5. El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales
  6. ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
  7. Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"
  8. Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas

Aparatoso incendio junto a unas infraviviendas de Nou Llevant

Un guardia civil acusado de pornografía infantil alega irregularidades en la investigación

Un guardia civil acusado de pornografía infantil alega irregularidades en la investigación

Tres de los cuatro turistas juzgados en Alemania admiten que violaron a un amigo con una botella en Mallorca

Tres de los cuatro turistas juzgados en Alemania admiten que violaron a un amigo con una botella en Mallorca

Detenida en Palma por estafar casi 150.000 euros a la empresa para la que trabajaba

Detenida en Palma por estafar casi 150.000 euros a la empresa para la que trabajaba

La Guardia Civil detiene al conductor que intentó atropellar a policías en Capdepera y estos dispararon al vehículo

La Guardia Civil detiene al conductor que intentó atropellar a policías en Capdepera y estos dispararon al vehículo

Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"

Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"

Un conductor ebrio se enfrenta a los policías tras estrellarse contra una rotonda en Palma

Un conductor ebrio se enfrenta a los policías tras estrellarse contra una rotonda en Palma

Condenado a dos años de prisión por mostrar pornografía y abusar de una niña de ocho años en un piso de Palma

Condenado a dos años de prisión por mostrar pornografía y abusar de una niña de ocho años en un piso de Palma
Tracking Pixel Contents