Aparatoso incendio junto a unas infraviviendas de Nou Llevant

Un aparatoso incendio se declaró la tarde del pasado martes en un recinto junto a un núcleo de infraviviendas entre las calles Fe y Caracas del barrio palmesano de Nou Llevant. El fuego se inició sobre las seis y media de la tarde. Las llamas alcanzaron en poco tiempo una altura considerable y eran visibles a gran distancia. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma y dotaciones de Bombers de Palma. El fuego quedó contenido dentro de un recinto y no hubo que lamentar daños personales ni apenas daños materiales. Al poco tiempo de su llegada, el incendio quedó completamente extinguido.