Tres de los cuatro turistas juzgados en Alemania admiten que violaron a un amigo con una botella en Mallorca

Tres de los cuatro turistas juzgados en Alemania por violar a un amigo con una botella durante unas vacaciones en Mallorca confesaron el delito ayer el al inicio de su juicio en el Tribunal Regional de Essen . El portavoz del tribunal lo confirmó en respuesta a una consulta del periódico Mallorca Zeitung. El veredicto podría emitirse en tan solo tres semanas. Los hombres se enfrentan a una pena máxima de 15 años de prisión cada uno .

Solo el más joven de los cuatro acusados, de entre 18 y 50 años y procedente de Renania del Norte-Westfalia, ejerció su derecho a guardar silencio. "Ahora tenemos que ver si se puede probar el delito en su contra", declaró el portavoz. Según la reseña de prensa publicada antes de la audiencia principal, los alemanes presuntamente filmaron la agresión. " Sin embargo, el video no está a disposición del tribunal y ya no existe. Esto se basó en una declaración de la víctima".

"La pena por violación en Alemania oscila entre dos y quince años", declaró el portavoz. La confesión puede considerarse una circunstancia atenuante para los acusados. El veredicto será uniforme. Al igual que en España, en Alemania se pueden suspender las penas de prisión de hasta dos años. Si se dicta la pena mínima de dos años, el juez decidirá si el condenado tendrá que ir a prisión. La primera de las tres posibles prórrogas está prevista para el 16 de diciembre. "Es muy posible que se dicte sentencia para entonces", añadió el portavoz.

¿Qué pasó exactamente?

El grupo de cinco viajeros estaba de vacaciones en Mallorca en agosto . Se emborracharon primero en el hotel y luego en un bar. La víctima regresó a su habitación individual, donde se durmió en estado de ebriedad. En ese momento, solo llevaba calzoncillos. Los cuatro acusados consiguieron una llave de repuesto en recepción y entraron sigilosamente en la habitación. Uno de los hombres presuntamente le bajó la ropa interior y el grupo lo giró boca abajo. Después, uno de ellos le introdujo una botella de agua por vía rectal y la apretó, provocando que saliera agua a chorros .

La víctima denunció el delito únicamente en Alemania, por lo que el caso se tramita ahora ante el Tribunal Regional de Essen.